Çikolatalı pasta
8 kişilik
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Malzemeler
Kek için
410 gr toz şeker
250 gr un
80 gr kakao
2 tatlı kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
2 yumurta
240 ml kefir
240 ml koyu kahve
100 ml ayçiçeği yağı
2 paket vanilya
Krema için:
250 gr yumuşatılmış tereyağı
420 gr pudra şeker
65 gr kakao
1 tatlı kaşığı granül kahve
1 paket vanilya
6 yemek kaşığı süt
1 tutam tuz
Üzeri için:
Çikolata ruloları
Pudra şeker
Hazırlanışı
Fırını 180 dereceye ayarlayın. 24 cm x 24 cm ölçülerinde kare kalıba yağlı kağıt serin. Şeker, un, kakao, kabartma tozu, karbonat ve tuzu bir kapta harmanlayın. Yumurtaları, kefiri, koyu kahveyi, yağ ve vanilyayı ekleyip mikserle 2 dakika çırpın. Kalıba aktarın ve 35-40 dakika ya da kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar pişirin. Izgara teli üzerine alarak soğumaya bırakın. Krema için, tereyağını mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Şeker, vanilya ve kakaoyu bir kapta harmanlayın ve tereyağına ekleyerek birkaç dakika çırpmaya devam edin. Kahve, tuz, süt ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırın. Keki enine ortadan ikiye kesin. Kremanın yarısını iki kek arasına yayın ve kapatın. Kalan kremayı üzerine sıvayın. Buzdolabında soğuttuktan sonra kare şeklinde dilimleyin. Çikolata ruloları ile süsleyin. Pudra şeker serpip servis yapın.