Kalpten gelen bir hevesle şahane bir lezzet hazırlamak ister misiniz?

Hazırlayan: Elif Ediz Tapan/Mutlu Mutfak

Fotoğraf: Hande Göksan



Malzemeler

300 gr un

125 gr tereyağı veya margarin

2 yumurta sarısı

2-3 yemek kaşığı soğuk su

Tart içi için

120 gr bitter çikolata

125 gr tereyağı veya margarin

2 yumurta

150 gr toz şeker

1 paket vanilya

3-4 yemek kaşığı bal

125 gr iri çekilmiş ceviz





Hazırlanışı

Unu havuz yapın, ortasına oda sıcaklığındaki yağı, yumurta sarılarını ve suyu ilave edin. Tüm malzemeyi birlikte yoğurarak hamur haline getirin. Alüminyum folyoya sararak bir saat buzdolabında bekletin.

Tart içini hazırlamak için; çikolata ve yağı birlikte benmari usulü eritin. Ateşten alın ve yumurtaları ilave edin. Toz şeker, vanilya ve balı ekleyerek karıştırın. İri çekilmiş cevizleri de ilave edin. Hamuru unlu tezgahta açın, merdane yardımı ile altı çıkan tart kalıbına yerleştirin. Hazırlanan çikolatalı karışımı hamurun üzerine boşaltın. Artan hamur tartının üzerine arzu edilen şekilleri keserek yerleştirin. Yaprak, kalp, çiçek şekilleri kullanılabileceği gibi örgü de yapabilirsiniz. 175 derece ısıtılmış fırında tartların büyüklüğüne göre 30-45 dakika pişirin.

