Çikolatalı ve zencefilli kurabiye

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Çay keyfinizi katlayın!

– kişilik -

Tereyağını derin bir kapta krema haline gelinceye kadar mikserle çırpın. Azar azar şekeri ilave ederek kabarıncaya kadar çırpın. Yumurtayı ekleyin. Pekmez, un, kakao, karbonat, zencefil ve tuzu da ekleyip ele yapışmayan kıvamlı bir hamur yoğurun. Üzerini örterek yarım saat buzdolabında bekletin. Buzdolabından aldığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Her tarafını toz şekere bulayıp yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp ılınınca servis yapın.