Çilekli yufka çanakları

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4 kişilik -

Malzemeler

2 tane yufka

Sıvı yağ

500 gr süzme yoğurt

½ kg çilek

Pudra şekeri



Hazırlanışı

Yufkaları minik parçalar halinde keserek yağladığınız tart kalıplarının içine yerleştirin ve 220 derecelik fırında renkleri hafif dönene kadar pişirin. Ayrı bir kapta süzme yoğurdu ve pudra şekeri iyice karıştırdıktan sonra 50 dakika kadar buzdolabında bekletin. Soğuyan tart kalıplarının içinden yufka bohçalarını alıp içine süzme yoğurtlu karışımı ekledikten sonra üzerine minik minik doğradığınız taze çilekleri kesip servis edin.