Çilekli yufka çanakları
4 kişilik
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Malzemeler
2 tane yufka
Sıvı yağ
500 gr süzme yoğurt
½ kg çilek
Pudra şekeri
Hazırlanışı
Yufkaları minik parçalar halinde keserek
yağladığınız tart kalıplarının içine yerleştirin
ve 220 derecelik fırında renkleri hafif
dönene kadar pişirin. Ayrı bir kapta süzme
yoğurdu ve pudra şekeri iyice karıştırdıktan
sonra 50 dakika kadar buzdolabında
bekletin. Soğuyan tart kalıplarının içinden
yufka bohçalarını alıp içine süzme yoğurtlu
karışımı ekledikten sonra üzerine minik
minik doğradığınız taze çilekleri kesip
servis edin.