Çıtır hamur

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4 kişilik -

Malzemeler

3 baklava yufkası

2 muz

Krema için

180 gr beyaz çikolata

240 ml krema

125 ml süt

50 gr toz şeker

3 yumurta sarısı

15 ml muz likörü



Hazırlanışı:

Baklava yufkalarını 10 santimlik kareler şeklinde kesin. Dörder parça yufkanın arasına tereyağı sürüp üst üste dizin. Küçük yuvarlak kalıpların arka kısımlarına bu dörderli yufkaları elinizle hafifçe bastırarak yerleştirin. Kalıpları bu şekilde fırın tepsisine dizin. önceden ısıtılmış 190 derece fırında yufkalar kızarana kadar pişirin. Fırından alıp soğutun. Krema, küçük parçalar şeklinde kırılmış beyaz çikolata, süt ve şekeri bir cam kasenin içine alın. Kaseyi içinde kaynar su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin. çikolata eriyene kadar kaynar suyun üzerinde bekletin. Karıştırıp kaseyi sıcak suyun üzerinden alın. Yumurta sarılarını başka bir kasede çırpın. Sıcak çikolatalı karışımın üzerine azar azar ekleyip karıştırın. Muz likörünü ekleyin. 2-3 dakika pişirin. Kremayı ılındırıp yufka kaselerinin içine paylaştırın. Muzları küçük parçalar şeklinde kesip kremaların üzerine paylaştırın. Bekletmeden servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.