Çıtır muska böreği tarifi nasıl yapılır? (Keçi peynirli)

Malzemeler

2 adet yufka



İç harcı için;

250 gr keçi peyniri

1/2 demet maydanoz



Sosu için;

1 su bardağı maden suyu

3 yemek kaşığı sıvıyağ

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Mavi haşhaş tohumu



Hazırlanışı

Yufkanın birini alın ve ince uzun olacak şekilde katlayın. 4-5 parmak genişliğinde dilimlere ayırın ve bu dilimlerden birini alıp açın. Yufka şeridinin başlangıç noktasına hazırladığınız iç karışımından bir tatlı kaşığı ekleyin ve muska şeklini alacak şekilde sol taraftan başlayarak bir sağa, bir sola doğru katlayın. Yufkanızın boyutuna göre bir şeritten 2 muska böreği çıkartabilirsiniz. Bu şekilde tüm yufkayı bitirin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp mavi haşhaş tohumu serpin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



Fotoğraflar&Tarif: Gülen Yıldız Üçler

@mutfaktamimarvar