Çubukta mini pankek
6 kişilik
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Malzemeler
100 gr tam buğday unu
3 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilya
1 yumurta
70 ml süt
20 gr tereyağı (eritilmiş)
1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
Sunum için
Yaban mersini
Bal
Nane yaprakları
Hazırlanışı:
Un, kabartma tozu, portakal kabuğu, vanilya ve şekeri bir kasede harmanlayın. Yumurta, süt ve eritilmiş tereyağını bir kasede çırpın. Un karışımını ekleyip iyice karıştırın. Yapışmaz yüzeyli tavayı ısıtın. Fırça ile çok hafif ayçiçeği yağı sürün. Hamurdan 1 tatlı kaşığı dolusu alıp tavaya dökün ve önlü arkalı hafif kızarıncaya kadar pişirin. Hamur bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın. Kokteyl kürdanına üçer mini pankek geçirin. Yaban mersini ekleyip üzerine bal gezdirin. Servis yapın.