Çubukta mini pankek

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6 kişilik -

Malzemeler

100 gr tam buğday unu

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 yumurta

70 ml süt

20 gr tereyağı (eritilmiş)

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

Sunum için

Yaban mersini

Bal

Nane yaprakları



Hazırlanışı:

Un, kabartma tozu, portakal kabuğu, vanilya ve şekeri bir kasede harmanlayın. Yumurta, süt ve eritilmiş tereyağını bir kasede çırpın. Un karışımını ekleyip iyice karıştırın. Yapışmaz yüzeyli tavayı ısıtın. Fırça ile çok hafif ayçiçeği yağı sürün. Hamurdan 1 tatlı kaşığı dolusu alıp tavaya dökün ve önlü arkalı hafif kızarıncaya kadar pişirin. Hamur bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın. Kokteyl kürdanına üçer mini pankek geçirin. Yaban mersini ekleyip üzerine bal gezdirin. Servis yapın.