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Malzemeler

Yarım su bardağı yoğurt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 yumurta

1 yumurta akı

1 paket kabartma tozu

1 demet dereotu

2 salçalık kırmızıbiber

3.5 su bardağı un

Tuz

Üzeri için

1 yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Yoğurt, tuz, yumurta, yumurta akı ve ayçiçek yağını büyük bir cam kaseye alıp karıştırın. Kırmızıbiberlerin çekirdeklerini temizleyip küçük küpler şeklinde doğrayın. Dereotunu kıyın ve biberle birlikte karışıma ekleyin. Un ve kabartma tozunu eleyerek yavaş yavaş ekleyip yoğurun. Hamurdan parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. üzerine yumurta sarısı sürüp 180 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin. Ilık servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.