Domatesli tart
- kişilik
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Malzemeler
Üzeri için:
300 gr. kırmızı ve sarı karışık domates
250 gr. ricotta peynir ya da taze lor
1 tutam kekik
Birkaç fesleğen yaprağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
Hamuru için:
250 gr. un
170 gr. soğuk tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 yumurta
1 yemek kaşığı balsamik sirke
30 ml. buz gibi soğuk su
Hazırlanışı:
Un ve tereyağını genişçe bir kaba koyun. Bıçak yardımıyla tereyağını minik parçalara bölerek unla karıştırın. Bir kasede yumurta, balsamik sirke ve tuzu çırpın. Un ve tereyağının üzerine ekleyin. Bir çatalla iyice karıştırarak malzemenin bir araya gelmesini sağlayın. Biraz soğuk su ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Hamuru top haline getirip buzdolabına koyun ve yarım saat kadar bekletin. Hamur dinlenirken fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıtın. domatesleri dilimleyin. Üzerine zeytinyağı dökerek yağlayın. Hamuru tart kalıbına göre açıp yerleştirin. Kenardaki hamur parçalarını temizleyin. Hamurun üzerine peyniri yayın. Domatesleri dizin, tuzu serpin. 35-40 dakika kadar pişirdikten sonra fırından çıkarın, kekik ve karabiber serperek servise hazır hale getirin.