Domatesli tart

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Farkıl bir tat!

8 kişilik -

Malzemeler

250 gr un

125 gr tereyağı

90 ml su

Tuz

İç harcı için

1 yemek kaşığı un

100 ml süt

1 yumurta

3 yemek kaşığı krema

200 gr rendelenmiş beyaz peynir

100 gr krem peynir

Tuz

Taze öğütülmüş karabiber

Kıyılmış taze fesleğen yaprakları

Üzeri için

3 domates



Hazırlanışı:

Un, tuz ve tereyağını hamur yoğurma kabına alın. Elinizle ufalayıp karıştırın. Suyu ekleyip yoğurun. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika bekletin. Tartın iç harcı için un, süt, yumurta, krema, rendelenmiş beyaz peynir, krem peynir, tuz, karabiber ve kıyılmış taze fesleğeni bir kapta karıştırın. Tart kalıbını yağlayıp unladıktan sonra hamuru içine yayın. çatalla üzerine delikler açın ve yağlı kağıt serin. Hamurun kabarmaması için yağlı kağıdın üzerine kuru bakliyat serpin. önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Bakliyatları ve yağlı kağıdı üzerinden alın. Hamurun üzerine peynirli iç harcı yayın. Domatesleri yuvarlak dilimleyip peynirli harcın üzerine dizin. Sıcak fırında domatesler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Sıcak veya ılık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.