Domatesli tart
Farkıl bir tat!
8 kişilik
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Malzemeler
250 gr un
125 gr tereyağı
90 ml su
Tuz
İç harcı için
1 yemek kaşığı un
100 ml süt
1 yumurta
3 yemek kaşığı krema
200 gr rendelenmiş beyaz peynir
100 gr krem peynir
Tuz
Taze öğütülmüş karabiber
Kıyılmış taze fesleğen yaprakları
Üzeri için
3 domates
Hazırlanışı:
Un, tuz ve tereyağını hamur yoğurma kabına alın. Elinizle ufalayıp karıştırın. Suyu ekleyip yoğurun. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika bekletin. Tartın iç harcı için un, süt, yumurta, krema, rendelenmiş beyaz peynir, krem peynir, tuz, karabiber ve kıyılmış taze fesleğeni bir kapta karıştırın. Tart kalıbını yağlayıp unladıktan sonra hamuru içine yayın. çatalla üzerine delikler açın ve yağlı kağıt serin. Hamurun kabarmaması için yağlı kağıdın üzerine kuru bakliyat serpin. önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Bakliyatları ve yağlı kağıdı üzerinden alın. Hamurun üzerine peynirli iç harcı yayın. Domatesleri yuvarlak dilimleyip peynirli harcın üzerine dizin. Sıcak fırında domatesler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Sıcak veya ılık servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.