Domatesli ve peynirli milföy tart

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4 kişi kişilik 30 dakika

Malzemeler

• 250 gr milföy hamuru

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 200 gr doğranmış domates konservesi

• 1 yemek kaşığı taze kekik, doğranmış

• 1 yemek kaşığı taze fesleğen, doğranmış

• 400 gr kokteyl domates, ikiye bölünmüş

• 250 gr mozzarella, doğranmış

• 100 gr parmesan peyniri, rendelenmiş

• Tuz, taze çekilmiş karabiber

• Süslemek için fesleğen yaprakları



Hazırlanışı

Fırını 240 dereceye ayarlayarak ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıdı yerleştirin. Milföy hamurlarını yaklaşık 4 mm inceliğinde bir dikdörtgen oluşturacak şekilde açarak yayın. Kenarlarından yaklaşık 1.5 cm genişliğinde şeritler kesin. Hamurun yeni kenarlarına fırçayla su sürün. Şeritleri tekrar kenarlara yerleştirin ve nazikçe bastırın. Hamuru fırın tepsisine alın ve fırçayla yağlayın. Doğranmış domates, kekik ve fesleğeni karıştırın. Tuz ve taze çekilmiş karabiber ile çeşnilendirin. Karışımı hamurun üzerine yayın ve domates ve mozzarellayı en üste yerleştirin. Parmesan rendesini üzerlerine serpin ve altın sarısı oluncaya kadar 20 dakika fırınlayın. Fesleğenle süslediğiniz dilimler halinde servis edin.

