Domatesli ve pırasalı tart tarifi

Malzemeler:

Hamur için

250 gr tam buğday unu

1 çay kaşığı tuz

130 gr tereyağı, soğuk ve küp doğranmış

1 yumurta

3 yemek kaşığı soğuk su

Dolgusu için

150 gr beyaz peynir

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze çekilmiş karabiber

Birkaç dal taze kekik

Tuz

2 pırasa

2 domates, ince doğranmış

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



Hazırlanışı:

İnce doğranmış pırasayı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile soteleyin. Geniş bir yoğurma kabında un ve tuzu harmanlayın. Küp doğranmış tereyağını ekleyip yoğurun. Ayrı bir kapta yumurta ile suyu çırpın ve un karışımına ekleyerek hamur toparlanıncaya kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bez ile örterek bekletin. Fırını 200 dereceye ayarlayın. Beyaz peyniri bir kaseye ufalayın. Tuz, karabiber, taze kekik yaprakları ve zeytinyağı ekleyin. Çatalla ezerek karıştırın. Hamuru yağlı kağıt arasında hafif unlayarak dikdörtgen şeklinde açın. Peynir karışımını üzerine yayın. Sotelenmiş pırasaları serpiştirin. Rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını ekleyin. İnce doğranmış domatesleri kenarlarda 2.5 cm boşluk bırakarak dizin. Hamurun kenarlarını üzerine doğru kapatın. Kalan kaşar peyniri ve kekik yapraklarını serpiştirip fırında 20-25 dakika pişirip fırın ısısını 170 dereceye düşürün ve kızarıncaya kadar pişirmeye devam edin. Fırından çıkarıp 5 dakika soğuttuktan sonra dilimleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.