Domino kurabiye
14 adet kişilik
25 dakika
Malzemeler
90 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
110 gr. esmer şeker
1 yumurta
20 gr. hindistan cevizi
70 gr. un
120 gr. kepekli un
50 gr. damla çikolata
Bir kapta tereyağı ve şekeri mikserle çırpın. Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Hindistan cevizi ve unları ilave edip iyice karıştırın. Ele yapışmayacak kıvama geldiğinde alüminyum folyoya sarıp buzdolabında 30 dakika bekletin. Hamuru merdaneyle açıp dikdörtgen kalıpla parçalar çıkarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Her dikdörtgenin ortasına bıçakla kesikler yapın. Damla çikolataları hamurların üzerine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirin. Soğuyunca servis yapın.