Domino kurabiye

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14 adet kişilik 25 dakika

Malzemeler

90 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

110 gr. esmer şeker

1 yumurta

20 gr. hindistan cevizi

70 gr. un

120 gr. kepekli un

50 gr. damla çikolata



Bir kapta tereyağı ve şekeri mikserle çırpın. Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Hindistan cevizi ve unları ilave edip iyice karıştırın. Ele yapışmayacak kıvama geldiğinde alüminyum folyoya sarıp buzdolabında 30 dakika bekletin. Hamuru merdaneyle açıp dikdörtgen kalıpla parçalar çıkarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Her dikdörtgenin ortasına bıçakla kesikler yapın. Damla çikolataları hamurların üzerine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirin. Soğuyunca servis yapın.



