Elmalı pankek tarifi

Malzemeler

2 adet orta boy tatlı elma

1+ 2/3 bardak un

1 kaşık esmer şeker

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

¾ bardak Hindistan cevizi sütü

2 adet yumurta

½ bardak erimiş tereyağı



Hazırlanışı

Elmaları rendeleyin. Başka bir kapta un, şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ardından Hindistan cevizi sütü, yumurta, erimiş tereyağını ve elmaları ekleyerek tekrar karıştırın. Üstünü örtüp oda sıcaklığında yarım saat bekletin. Tavayı hafif yağlayıp kaşık kaşık dökerek pişirin.

