Elmalı tart

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8 kişilik

Malzemeler

Tart hamuru için

245 gr un

3 yemek kaşığı toz badem

6 yemek kaşığı toz şeker

1/4 çay kaşığı tuz

85 gr soğuk tereyağı

2-3 yemek kaşığı soğuk su



İç harcı için

7 elma

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tarçın

Yarım su bardağı kırılmış fındık

Yarım su bardağı file fındık



Hazırlanışı

Fırını 190 derecede ısıtın. Un, badem, şeker ve tuzu büyük bir cam kaseye alın. Tereyağını küçük parçalar şeklinde kesin. Unlu karışıma ekleyip görünümü ekmek kırıntısı şeklinde olana kadar çatalla ezerek karıştırın. Soğuk suyu ekleyip hızlı hareketlerle yoğurun. Streç folyoya sarıp buzdolabında 20 dakika bekletin. Küçük tart kalıplarının içini yağlayın. Hamuru tart kalıplarının büyüklüğünde açın. Kalıpların içine elinizle hafifçe bastırarak yerleştirin. üzerine yağlı kağıt yerleştirip bakliyat serpin. Sıcak fırında 15-20 dakika pişirin. Hamurları fırından aldıktan sonra 1 saat bekletin. Elmaların kabuğunu soyup rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Şeker ve rendelenmiş elmayı tavaya alıp şeker eriyene ve elmanın rengi hafifçe değişene kadar pişirin. İri kırılmış fındık, file fındık ve tarçını ekleyip karıştırın. Elmalı harcı tart hamurlarının içine paylaştırıp servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.