Enginarlı tart

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

Hamur için

100 gr tereyağı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı yoğurt

Yarım paket kabartma tozu

4-4.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için

4 enginar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

100 ml krema

Yarım demet dereotu



Hazırlanışı:

Enginarlı harç için, soğanı kıyıp zeytinyağında hafifçe kavurun. Enginarları küçük parçalar şeklinde kesip zeytinyağına ekleyin. Birkaç dakika kavurup çok az su ilavesiyle kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Krema ve kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın. Tavayı ocaktan alıp harcı ılındırın. Tart hamuru için, tereyağı, ayçiçek yağı, yoğurt, kabartma tozu, un ve tuzu hamur yoğurma kabına alıp karıştırın ve yoğurun. Hamuru 33 santim çapında açıp içi yağlanmış 30 santim çapında tart kalıbının içine yayın. Kenarlardan sarkan kısımları bıçakla kesin. üzerine yağlı kağıt yerleştirip kuru bakliyat serpin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Tart hamurunun üzerinde bulunan yağlı kağıt ve bakliyatı alıp iç harcı tart hamurunun üzerine yayın. Sıcak fırında 20-25 dakika daha pişirin. Ilık olarak servis yapın



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

