Beş çayınıza eşlik edecek lezzetli bir öneri...

Hazırlayan: Elif Edes Tapan



Malzemeler

Tart hamuru için

• 250 gr un

• 125 gr oda sıcaklığında tereyağı

• 1 yumurta

• 3 kaşık soğuk su



Tart içi için

• 1/2 kg kırmızı erik

• 100 gr fırınlanmış dövülmüş fındık

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 paket vanilya

• 1 yemek kaşığı un

Üzeri için

Erik, kayısı marmelatı ya da erik kompostosu



Hazırlanışı

Unu havuz yapın, ortasına parça parça yağ ve yumurta koyun. Yoğurmaya başlayın. Bu sırada karışıma azar azar su ekleyin. Hamur kıvamına geldiğinde folyoya sarın. 30 dakika dolapta bekletin. Tart içi için; fındık, şeker, vanilya ve unu karıştırın. İnce ince dilimlediğiniz erikleri ilave edin. Ardından hazırladığınız hamuru unlu tezgahta dikdörtgen olacak şekilde açın. Pişirme kağıdı yerleştirdiğiniz tepsiye alın. Hamura hazırladığınız fındıklı içi serpin. Erikleri de bir düz sıra bir ters sıra olacak şekilde yerleştirin. Hamuru eriklerin yanlarına doğru kıvırın, arzu ederseniz yumurta sarısı sürebilirsiniz. 180 derece ısıtılmış fırında hamur kızarana kadar, 30 dakika civarı pişirin. Servisten önce reçel veya marmelat sürebilirsiniz.



