Fırında beyaz peynirli patates

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

500 gr patates

2 soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

200 gr beyaz peynir

4 yumurta

100 gr tam buğday unu

1 kase kıyılmış maydanoz

dereotu ve nane karışımı

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Patatesleri ve soğanları rendeleyin. Bir süzgece alıp suyunun iyice süzülmesini sağlayın. Zeytinyağını tavada ısıtıp soğanı çok kısık ateşte kavurun. Ocaktan alın. Beyaz peyniri hamur karıştırma kabında çatalla ezin. Elenmiş unu, yumurtaları, rendelenmiş patatesi ve karamelize olmuş soğanı ekleyerek iyice karıştırın. Kıyılmış yeşillikleri, tuzu ve taze çekilmiş karabiberi de ilave ederek tatlandırın. Karışımı içi yağlanmış yuvarlak bir kalıba doldurun. önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında, 20-25 dakika pişirin. Fırından alın, dilimleyip servis yapın.