Fıstıklı Antep kurabiyesi

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- kişilik -

Malzemeler

250 gr tereyağı

250 gr pudra şekeri

250 gr un

250 gr irmik

50 gr toz fıstık

Biraz bütün fıstık



Hazırlanışı:

Yağ ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından bu karışıma unu ve irmiği ekleyip iyice yoğurun. Kıvamlı bir hal alan hamurunuzun içine toz fıstık ekleyip yarım ay şekli verin ve üzerine bütün bir fıstık koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının içine yerleştirdiğiniz yağlı kağıt üzerine kurabiyeleri koyup 15-20 dakika kadar pişirin.