Fıstıklı Antep kurabiyesi
- kişilik
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Malzemeler
250 gr tereyağı
250 gr pudra şekeri
250 gr un
250 gr irmik
50 gr toz fıstık
Biraz bütün fıstık
Hazırlanışı:
Yağ ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından bu karışıma unu ve irmiği ekleyip iyice yoğurun. Kıvamlı bir hal alan hamurunuzun içine toz fıstık ekleyip yarım ay şekli verin ve üzerine bütün bir fıstık koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının içine yerleştirdiğiniz yağlı kağıt üzerine kurabiyeleri koyup 15-20 dakika kadar pişirin.