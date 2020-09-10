Elif Edes Tapan'dan taze biberiye, sarımsak ve kurutulmuş domatesli nefis focaccia tarifi

Malzemeler

5 su bardağı tam buğday unu

1/2 çay kaşığı tuz

1 paket kuru maya

1.5 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

75 gr yumuşak tereyağı

Üzeri için;

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

İri tuz

2-3 dal taze biberiye

3-4 diş dilimlenmiş sarımsak

6-7 yumuşak kurutulmuş domates



Hazırlanışı

Mayaya yarım bardak ılık su ilave edin. Un ve tuzu karıştırıp, havuz yapın. Ortaya mayalı suyu, kalan 1 bardak suyu, zeytinyağını ve tereyağını koyun. Tümünü karıştırarak hamur yapın. Üzerini bezle kapatıp, soğuk olmayan bir ortamda, mayalanması için 1 saat bekletin. Hamur iki katı kadar olduğunda yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Parmaklarınızla bastırarak düzeltin. Üzerine zeytinyağı, sarımsak dilimleri, iri tuz, kurutulmuş domatesler, biberiyeyi koyun. Üzerini tekrar bezle örtün, 30 dakika kadar daha bekletin. 180-190 derece ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.