Frambuazlı milföy kalpler tarifi

Malzemeler:

8 milföy hamuru

1 paket krem şanti

1 çay bardağı süt

200 gr frambuaz

Nane yaprakları



Hazırlanışı:

Milföy hamurlarını kalp şeklindeki kalıpla kesin. Kalplerin dört tanesini de tam ortadan, küçük bir kalp kalıpla kesin. Küçük kalpleri ayırın. Bütün kalp ve ortası kesik kalbi üst üste yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Bir kapta kremşantiyle sütü mikserle iyice çırpın. Krem şantiyi krema sıkma torbasına alarak, fırından aldığınız kalplerin ortasına sıkın. En üste frambuazları yerleştirin. Nane yaprağıyla süsleyip servis yapın.