Füme somon kornetleri

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- kişilik -

Malzemeler

Hamur malzemeleri:

6 parça milföy hamuru

Bir tutam susam

Bir tutam çörek otu

Sıvı yağ

İç malzemeleri:

400 gr. krem beyaz peynir

100 gr. füme somon

5 dal dereotu

Minik doğranmış kabuksuz limon dilimleri

Karabiber



Hazırlanışı:

Fırını 200 derecede ısıtın. Milföy hamurlarını çözülene kadar bekletin. 6 parça milföy hamurunu ikiye ayırın, parçaları üçerli şekilde alt alta birleştirin. Bir parmak kalınlığında şeritler kesip yağladığınız kornet kalıplarının etrafına sarın. Üzerlerini yağlayarak susam ve çörek otu serpip fırına verin. İyice renk alana kadar pişirip çıkartın. Biraz soğuyunca kalıpları çıkartın. İçleri hafif hamur kalmışsa fırında kalıplar olmadan 1-2 dakika daha pişirin. Krem peyniri iyice yumuşayıncaya kadar çırpın. Somon fümeyi ufak doğrayın. Dereotlarını ince kıyın. Somon füme, dereotları ve limon parçalarını krem peynire ekleyin, karabiberle tatlandırın. Kornetler iyice soğuyunca harcı krema torbası ile kornetlerin içine sıkıp servis edin.