Gevrek kızartma hamur

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6 kişilik -

Malzemeler

2 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

2 tatlı kaşığı tuz

Un

Kızartmak için

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Yumurtaları hamur yoğurma kabına kırın. Yoğurt, karbonat ve tuzu ekleyip karıştırın. Hafifçe ele yapışan bir hamur elde edene kadar un ekleyerek yoğurun. Hamuru dört eşit bezeye ayırıp yuvarlayın ve un serpilmiş bir zeminde merdaneyle 3 mm kalınlığında açın. Bıçakla 6X6 santimlik kareler şeklinde kesin. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Hamurları ekleyip kızartın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.