Guacamole & Yufkalı kıtır
4 kişilik
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Malzemeler
Guacamole İçin
2 olgun avokado
1 küçük kırmızı soğan
1-2 adet acı sivri biber
1 ufak domates
1/3 ölçü (75 ml) zeytinyağı
1 limonun suyu
1 tutam pul biber
2 tutam tuz
Yufka Kıtırları İçin
1 yufka
Yufka Kıtırlarının Hazırlanışı
Yufkayı, kalıpla ya da bir bardakla
istediğiniz şekilde kesin (kalp, yuvarlak
vs.) Tek kat veya suyla yapıştırarak iki kat
olarak hazırlayın.180 derecede ısıtılmış
fırında10-12 dakika, kızarana kadar
pişirin.
Guacamole’nin Hazırlanışı
Avokadoları soyun, çekirdeklerini çıkarın
ve çatalla ezin. Çok küçük doğradığınız
soğan, zeytinyağı, limon suyu, pul biberi
avokadolara ilave ederek guacamoleyi
hazırlayın. Sivri biberi halka şeklinde
doğrayın, domateslerin çekirdeklerini
çıkartarak minik küpler kesin. Bir kısmını
guacamoleye karıştırın, kalanı üstüne
serpin. Yufka kıtırlarıyla servis yapın.