Guacamole & Yufkalı kıtır

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4 kişilik -

Malzemeler



Guacamole İçin

2 olgun avokado

1 küçük kırmızı soğan

1-2 adet acı sivri biber

1 ufak domates

1/3 ölçü (75 ml) zeytinyağı

1 limonun suyu

1 tutam pul biber

2 tutam tuz



Yufka Kıtırları İçin

1 yufka



Yufka Kıtırlarının Hazırlanışı

Yufkayı, kalıpla ya da bir bardakla istediğiniz şekilde kesin (kalp, yuvarlak vs.) Tek kat veya suyla yapıştırarak iki kat olarak hazırlayın.180 derecede ısıtılmış fırında10-12 dakika, kızarana kadar pişirin.



Guacamole’nin Hazırlanışı

Avokadoları soyun, çekirdeklerini çıkarın ve çatalla ezin. Çok küçük doğradığınız soğan, zeytinyağı, limon suyu, pul biberi avokadolara ilave ederek guacamoleyi hazırlayın. Sivri biberi halka şeklinde doğrayın, domateslerin çekirdeklerini çıkartarak minik küpler kesin. Bir kısmını guacamoleye karıştırın, kalanı üstüne serpin. Yufka kıtırlarıyla servis yapın.