Hanım öpücüğü

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- kişilik -

Malzemeler

150 gr yumuşatılmış tereyağı

115 gr pudra şekeri

1 yumurta

1 çay kaşığı badem esansı

115 gr çekilmiş badem

175 gr tam buğday unu

50 gr bitter çikolata



Hazırlanışı:

Tereyağı ile pudra şekerini hafif ve yumuşak bir kıvam alana kadar mikserle krema haline getirin. Yumurta sarısı, badem esansı, çekilmiş bademler ve unu ekleyip tamamen karışana kadar çırpın. Fırını önceden 160 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamurdan küçük parçalar koparın ve 40 adet yuvarlak yapın. Yuvarlak parçaları tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Kurabiyeleri yaklaşık 20 dakika kızarana kadar pişirin ve fırından çıkarın. Yağlı kağıtla birlikte ızgara telinin üzerine alın ve soğumaya bırakın. Sıcak suyun üzerine konulmuş bir kapta çikolatayı eritin. Soğutulmuş kurabiyeleri kağıdın üzerinden alın. 20 tane kurabiyeye çikolatayı sürüp kalan 20 adedi de üzerlerine yerleştirip servis yapın.Hanım öpücüğü artık hazır, afiyet olsun.