Haşhaş tohumlu bisküvi tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı tam buğday unu

Tuz

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı haşhaş tohumu

6 yemek kaşığı krema

Üzeri için

Süt

Deniz tuzu



Hazırlanışı:

Un, bir tutam kadar tuz ve toz şekeri geniş kasede harmanlayın. Kalan malzemeyi ilave edip sert kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamuru hafif unlanmış tezgah üzerine alın ve bir merdane yardımıyla ince açın. Hamurdan bir kalıp yardımıyla parçalar kesin. Parçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine bir fırça yardımıyla süt sürün ve deniz tuzu serpin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.