Haşhaş tohumlu kurabiye tarifi

Malzemeler:

250 g tereyağı

1 çay bardağı Ayçiçek yağı

1 çay bardağı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

4 yemek kaşığı susam

Tuz

Aldığı kadar un

Üzeri için

Yumurta sarısı

Çörekotu

Haşhaş tohumu



Hazırlanışı:

Tereyağı, Ayçiçek yağı, üzüm sirkesi, toz şeker, kabartma tozu, susam ve bir tutam kadar tuzu geniş bir karıştırma kabına alın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde un ekleyin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurdan parçalar kopartıp elinizle rulolar hazırlayın. İki ruloyu örüp şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörekotu ve haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.