Havuçlu kabaklı börek tarifi

Malzemeler:

2 havuç

4 kabak

250 g beyaz peynir

Yarım demet dereotu

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Tuz

Karabiber

3 yumurta

100 g tereyağı

Yarım litre süt

4 yufka



Hazırlanışı:

Havuç, kabak ve beyaz peyniri rendeleyip bir kaba alın. İnce kıyılmış dereotu, kırmızı pul biber, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırın. Yumurtaları geniş bir kasede çırpın. Erittiğiniz tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın. Yufkaların bir tanesini ayırıp diğerlerini elinizle minik parçalara bölerek yumurtalı karışıma ekleyin. Yumurtalı karışımı kabaklı harç ile birleştirip tekrar karıştırın. Orta büyüklükteki bir fırın kabını yağlayıp ayırdığınız yufkayı kabın tabanına serip kenarlardan sarkan fazlalıkları da kabın tabanına ekleyin ve yumurtalı karışımı üzerine boşaltın. Üzerini bir spatula ile düzeltip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Ilınınca dilimleyip servis yapın.