Hazır köfte ile kolay içli köfte

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8-10 kişilik -

Malzemeler

500 gr yağsız dana kıyma

3-4 adet soğan

6 adet yufka

3 adet yumurta (Yumurta akları yufkanın arasına, sarılarıysa kızartmada kullanılacak)

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı ince bulgur

(½ bardak kaynar su ile kabartılacak)

½ su bardağı doğranmış ceviz içi

1 su bardağı galeta unu



Kızartmak için

2 su bardağı sıvıyağ

(4 kaşık iç hazırlamada)

Tuz, karabiber



Hazırlanışı

İnce doğranmış soğanı, 4 çorba kaşığı sıvıyağda hafifçe sarartın. Kıyma ilave edin, suyunu çekinceye kadar karıştırarak kavurun. Rendelenmiş havucu ekleyin. 4-5 dakika daha pişirildikten sonra ateşten alın. Kabartılmış bulgur, ceviz içi, tuz ve karabiberi katın. Bu harcı 24 parçaya ayırın. Yufkaları 8 parçaya bölün. (Tamamı 48 adet) Bir parçanın üzerine yumurta akı sürülüp ikincisi üzerine yapıştırın. Ortasına kıymalı harç koyun. İki parmak genişliğinde gevşek sarın (Hepsi 24 adet). Artan yumurta akı ve yumurta sarılarını iyice çırpın. Yufkaları önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın. Küçük ve derin bir tencerede sıvı yağı kızdırın. Pembeleşinceye kadar kızartıp sıcak servis yapın.