Hazır köfte ile kolay içli köfte
8-10 kişilik
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Malzemeler
500 gr yağsız dana kıyma
3-4 adet soğan
6 adet yufka
3 adet yumurta (Yumurta akları yufkanın arasına, sarılarıysa kızartmada kullanılacak)
1 su bardağı rendelenmiş havuç
1 su bardağı ince bulgur
(½ bardak kaynar su ile kabartılacak)
½ su bardağı doğranmış ceviz içi
1 su bardağı galeta unu
Kızartmak için
2 su bardağı sıvıyağ
(4 kaşık iç hazırlamada)
Tuz, karabiber
Hazırlanışı
İnce doğranmış soğanı, 4 çorba
kaşığı sıvıyağda hafifçe sarartın.
Kıyma ilave edin, suyunu çekinceye
kadar karıştırarak kavurun.
Rendelenmiş havucu ekleyin. 4-5
dakika daha pişirildikten sonra ateşten
alın. Kabartılmış bulgur, ceviz içi,
tuz ve karabiberi katın. Bu harcı 24
parçaya ayırın. Yufkaları 8 parçaya
bölün. (Tamamı 48 adet) Bir parçanın
üzerine yumurta akı sürülüp ikincisi
üzerine yapıştırın. Ortasına kıymalı
harç koyun. İki parmak genişliğinde
gevşek sarın (Hepsi 24 adet). Artan
yumurta akı ve yumurta sarılarını iyice
çırpın. Yufkaları önce yumurtaya,
sonra galeta ununa bulayın. Küçük ve
derin bir tencerede sıvı yağı kızdırın.
Pembeleşinceye kadar kızartıp sıcak
servis yapın.