Hazır yufka ile tencere böreği
8 kişilik
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Malzemeler
4 adet yufka
4 adet yumurta
1 su bardağından biraz az sıvıyağ
1 su bardağı süt
1 su bardağı beyaz peynir rendesi
1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
½ demet maydanoz, dereotu
1 çay kaşığı karabiber, kırmızı pulbiber
Hazırlanışı
25-30 cm çapında bir tencereyi yağlayın.
Yufkanın bir tanesini kenarlarından eşit
sarkacak şekilde yerleştirin. Kalan 3
yufkayı iyice didikleyin. Rendelenmiş
beyaz ve kaşar peynire ince doğranmış
maydanoz, dereotu, karabiber, kırmızı
pulbiber koyup karıştırın. Yufka ve peynir
karışımını tencereye kat kat yerleştirin.
Yumurtaları bir kasede iyice çalkalayın.
Sıvıyağ, süt koyup karıştırın. (Bu karışımdan
5 çorba kaşığı üzerine sürmek için ayırın.)
Tenceredeki yufkaların üzerine kaşık kaşık
dökün. Sarkan yufkayı tencerenin üzerine
toplayın. Ayırdığınız 5 kaşık yumurtayı
karışımın üzerine sürün. İçinin iyi pişmesi
için orta hararetli fırında biraz daha uzun
süre pişirin. Servis tabağına ters çevirerek
yerleştirin ve dilimleyin.