Hazır yufka ile tencere böreği

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8 kişilik -

Malzemeler

4 adet yufka

4 adet yumurta

1 su bardağından biraz az sıvıyağ

1 su bardağı süt

1 su bardağı beyaz peynir rendesi

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

½ demet maydanoz, dereotu

1 çay kaşığı karabiber, kırmızı pulbiber



Hazırlanışı

25-30 cm çapında bir tencereyi yağlayın. Yufkanın bir tanesini kenarlarından eşit sarkacak şekilde yerleştirin. Kalan 3 yufkayı iyice didikleyin. Rendelenmiş beyaz ve kaşar peynire ince doğranmış maydanoz, dereotu, karabiber, kırmızı pulbiber koyup karıştırın. Yufka ve peynir karışımını tencereye kat kat yerleştirin. Yumurtaları bir kasede iyice çalkalayın. Sıvıyağ, süt koyup karıştırın. (Bu karışımdan 5 çorba kaşığı üzerine sürmek için ayırın.) Tenceredeki yufkaların üzerine kaşık kaşık dökün. Sarkan yufkayı tencerenin üzerine toplayın. Ayırdığınız 5 kaşık yumurtayı karışımın üzerine sürün. İçinin iyi pişmesi için orta hararetli fırında biraz daha uzun süre pişirin. Servis tabağına ters çevirerek yerleştirin ve dilimleyin.