Helvalı kurabiye tarifi

Malzemeler

Hamuru için

• 2 su bardağı un

• 1 su bardağı nişasta

• Yarım su bardağı pudra şekeri

• 125 g tereyağı

• 1 yumurta

• 1 paket vanilya

• Yarım paket kabartma tozu

İç harcı için:

• 1 kase ezilmiş sade tahin helvası

Üzeri için:

• Pudra şekeri



Hazırlanışı:

1- Un, nişasta ve pudra şekerini geniş bir yoğurma kabına eleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin. Pürüzsüz kıvam elde edecek şekilde yoğurun.

2- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizle incelterek açın ve içlerine ezilmiş tahin helvası koyarak kapatın. Tekrar yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Tüm hamur bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın.

3- Kurabiyelerin üzerlerine bir bıçak yardımıyla kesikler atın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar, yaklaşık 15 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerlerine pudra şekeri serperek servis yapın.



*Lezzeet dergisinden alınmıştır.