Hindi etli ve pırasalı mini pay tarifi

Malzemeler:

20 g rendelenmiş parmesan peyniri

30 g ekmek kırıntısı

20 g tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 dal pırasa

2 yemek kaşığı un

360 ml tavuk suyu

100 g krem peynir

1 tatlı kaşığı kıyılmış taze tarhun otu

500 g haşlanmış kuşbaşı hindi eti

160 g haşlanmış bezelye



Hazırlanışı:

Rendelenmiş parmesan peyniri ve ekmek kırıntılarını küçük bir kasede harmanlayıp kenara alın. Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alın. Tereyağı eridiğinde ince doğradığınız pırasaları ilave edip 4-5 dakika karıştırarak pişirin. Unu ilave edip kokusu çıkıncaya kadar kavurun ve tavuk suyunu ilave edin. Tavuk suyu kaynamaya başladığında altını kısın ve pişmeye bırakın. Pırasalar yumuşamaya başladığında krem peynir, tarhun otu, kuşbaşı hindi eti ve bezelyeleri ekleyin. Karıştırıp 3-4 dakika daha pişirip ocaktan alın. Yemeği yağladığınız fırın kaplarına aktarın. Üzerine parmesan peyniri ve ekmek kırıntılarını serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.