Hindi etli ve pırasalı mini pay tarifi
Malzemeler:
20 g rendelenmiş parmesan peyniri
30 g ekmek kırıntısı
20 g tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 dal pırasa
2 yemek kaşığı un
360 ml tavuk suyu
100 g krem peynir
1 tatlı kaşığı kıyılmış taze tarhun otu
500 g haşlanmış kuşbaşı hindi eti
160 g haşlanmış bezelye
Hazırlanışı:
Rendelenmiş parmesan peyniri ve ekmek kırıntılarını küçük bir kasede harmanlayıp kenara alın. Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alın. Tereyağı eridiğinde ince doğradığınız pırasaları ilave edip 4-5 dakika karıştırarak pişirin. Unu ilave edip kokusu çıkıncaya kadar kavurun ve tavuk suyunu ilave edin. Tavuk suyu kaynamaya başladığında altını kısın ve pişmeye bırakın. Pırasalar yumuşamaya başladığında krem peynir, tarhun otu, kuşbaşı hindi eti ve bezelyeleri ekleyin. Karıştırıp 3-4 dakika daha pişirip ocaktan alın. Yemeği yağladığınız fırın kaplarına aktarın. Üzerine parmesan peyniri ve ekmek kırıntılarını serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.