Hindistan cevizli tart

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8 kişilik -

Malzemeler

2 yumurta

150 gr tereyağı

1 kahve fincanı süt

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker



Üzeri için

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi

2 yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Yumurtalar, şeker, tereyağı, kabartma tozu, un ve sütü hamur yoğurma kabında karıştırın. Hamuru tart kalıbına dökün. önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Hindistan cevizi, yumurtalar, toz şeker ve ayçiçek yağını mikserle çırpın. Karışımı fırından çıkardığınız tart hamurunun üzerine yayıp tekrar fırına yerleştirin. 150 derece fırında 20 dakika daha pişirin. Ilık veya sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.