Humuslu yufka börek
Beş çayı önerisi...
4 kişilik
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Malzemeler
2 hazır yufka
15 gr tereyağı
1 çay kaşığı tuz
Karabiber
Kimyon
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yumurta
500 gr nohut
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limonun suyu
2 yemek kaşığı tahin
3 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı sumak
Tuz
Üzeri için
2 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı çörek otu
Hazırlanışı:
Nohutları bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün yıkayıp tencereye alın. üzerini geçecek kadar su ilave ederek haşlayın. Suyunu süzüp ezerek püre haline getirin. Sarımsakların kabuğunu soyun. Bir tutam tuz ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile havanda ezin. Nohut püresi, sarımsak, limon suyu, tuz, baharatlar ve tahini bir kaseye alıp karıştırın. Yufkayı 10-12 santim eninde uzun parçalar şeklinde kesin. Şeritlerin uç kısmına humustan 1 yemek kaşığı dolusu ekleyin. üçgen şeklinde katlayarak muska şeklinde sarın. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.