Humuslu yufka börek

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Beş çayı önerisi...

4 kişilik -

Malzemeler

2 hazır yufka

15 gr tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Kimyon

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yumurta

500 gr nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

2 yemek kaşığı tahin

3 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı sumak

Tuz

Üzeri için

2 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu



Hazırlanışı:

Nohutları bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün yıkayıp tencereye alın. üzerini geçecek kadar su ilave ederek haşlayın. Suyunu süzüp ezerek püre haline getirin. Sarımsakların kabuğunu soyun. Bir tutam tuz ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile havanda ezin. Nohut püresi, sarımsak, limon suyu, tuz, baharatlar ve tahini bir kaseye alıp karıştırın. Yufkayı 10-12 santim eninde uzun parçalar şeklinde kesin. Şeritlerin uç kısmına humustan 1 yemek kaşığı dolusu ekleyin. üçgen şeklinde katlayarak muska şeklinde sarın. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.