Ispanaklı fıstıklı börek

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8 kişilik -

Malzemeler

2 yaprak yufka

500 gr ıspanak

yaprağı

1 adet küp küp doğranmış orta boy kırmızı soğan

50 gr dolmalık fıstık

½ çay bardağı zeytinyağı

Sumak

Karabiber, tuz



Chili Sos İçin

1 adet kırmızı arnavut biberi

2 adet rendelenmiş domates

1 çay kaşığı iri pulbiber

1 çay kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber, tuz





Hazırlanışı Chili sos için bir tavaya zeytinyağını koyun. Biberi, domatesi ve pul biberi kavurun. Domates iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Limon suyunu, karabiber ve tuzu ilave edip karıştırın, soğumaya bırakın. Ispanak yapraklarını yumuşatmak için kaynamış suyun içine atın ve 5 dakika kadar tutun. Sonra iyice süzün ve biraz suyunu sıkın. Yağsız bir tavada dolmalık fıstıkları1 dakika kadar kavurun. Derin bir kapta haşlanmış ıspanağı, soğanı, fıstığı, sumak, karabiber, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Yufkaları uzun şeritler halinde kesin. Karışımdan, uç tarafına biraz koyarak resimdeki gibi muska şeklinde sarın. Fırın tepsisine yağlı kağıt döşeyin. Sardığınız börekleri fırın tepsisine dizin ve ısıtılmış fırına atın. Hafif kızarınca çıkarın. Sosuyla birlikte servis yapın.



Not: Sos yapmaya vaktiniz yoksa marketlerden hazır chili sos alabilirsiniz.