Ispanaklı fıstıklı börek
8 kişilik
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Malzemeler
2 yaprak yufka
500 gr ıspanak
yaprağı
1 adet küp küp
doğranmış
orta boy kırmızı soğan
50 gr dolmalık fıstık
½ çay bardağı
zeytinyağı
Sumak
Karabiber, tuz
Chili Sos İçin
1 adet kırmızı
arnavut biberi
2 adet rendelenmiş
domates
1 çay kaşığı iri
pulbiber
1 çay kaşığı
limon suyu
2 yemek kaşığı
zeytinyağı
Karabiber, tuz
Hazırlanışı
Chili sos için bir tavaya zeytinyağını koyun.
Biberi, domatesi ve pul biberi kavurun.
Domates iyice yumuşayıncaya kadar
pişirin. Limon suyunu, karabiber ve tuzu
ilave edip karıştırın, soğumaya bırakın.
Ispanak yapraklarını yumuşatmak için
kaynamış suyun içine atın ve 5 dakika
kadar tutun. Sonra iyice süzün ve biraz
suyunu sıkın. Yağsız bir tavada dolmalık
fıstıkları1 dakika kadar kavurun.
Derin bir kapta haşlanmış ıspanağı,
soğanı, fıstığı, sumak, karabiber, zeytinyağı
ve tuzu karıştırın. Fırını 180 dereceye
ayarlayın. Yufkaları uzun şeritler halinde
kesin. Karışımdan, uç tarafına biraz
koyarak resimdeki gibi muska şeklinde
sarın. Fırın tepsisine yağlı kağıt döşeyin.
Sardığınız börekleri fırın tepsisine dizin ve
ısıtılmış fırına atın. Hafif kızarınca çıkarın.
Sosuyla birlikte servis yapın.
Not: Sos yapmaya vaktiniz yoksa
marketlerden hazır chili sos alabilirsiniz.