Ispanaklı muffin

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler:

100 g dondurulmuş ıspanak ya da bir orta boy salata kasesi taze ıspanak, 75 g beyaz peynir, 100 g rendelenmiş eski kaşar, 2 domates, deniz tuzu, 250 g un, 2 çay kaşığı kabartma tozu, 2 yumurta, 60 ml zeytinyağı, 240 ml süt, karabiber, bir tutam kekik.



Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın ve muffin kalıplarını yağlayın. Eğer dondurulmuş ıspanak kullanıyorsanız mikrodalgada çözdürün. Taze ıspanak kullanıyorsanız, yıkayıp kurutun ve ince ince doğrayın. Domatesleri ince ince dilimleyin ve sularını emdirmek için kağıt havlunun üzerine dizin. Bir karıştırma kabına un, tuz, kabartma tozu, kaşar peyniri ve kekiği koyun ve karıştırın. Bir başka kapta süt, zeytinyağı ve yumurtaları koyup çırpın. Üzerine diğer kaptaki katı malzemeleri koyun, karıştırın.



En son ıspanağı da ekleyin. (Eğer taze ıspanak kullanıyorsanız elinizle ovalayarak biraz öldürün ki hacmi azalsın.) Tüm malzemeyi birlikte karıştırın ve kalıplara bir kaşıkla paylaştırın. Beyaz peyniri elinizle ufalayarak üzerlerine serpiştirin. En son domatesleri üzerlerine kapatın, bir parça kekik, karabiber, deniz tuzu serpiştirip önceden ısıttığınız fırında 25 dakika kadar pişirin ve yarım saat kadar bekletin. Hamur dinlenirken fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıtın. Domatesleri dilimleyin. Üzerine zeytinyağı dökerek yağlayın.



Hamuru tart kalıbına göre açıp yerleştirin. Kenardaki hamur parçalarını temizleyin. Hamurun üzerine peyniri yayın. Domatesleri dizin, tuzu serpin. 35-40 dakika kadar pişirdikten sonra fırından çıkarın, kekik ve karabiber serperek servise hazır hale getirin.