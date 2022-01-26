Kahvaltı böreği tarifi nasıl yapılır?

Malzemeleri

2 yufka

2 salçalık kırmızıbiber

Dilimlenmiş siyah zeytin

Dilimlenmiş yeşil zeytin

2 yemek kaşığı tane mısır

İnce doğranmış taze soğan

Tuz

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Kırmızıbiberlerin çekirdeklerini temizleyip küp şeklinde doğrayın. çekirdekleri çıkarılmış ve ince doğranmış zeytinleri ekleyin. İnce doğranmış taze soğan, mısır ve tuzu ilave ederek karıştırın. Yufkaları üst üste dizip altı eşit parçaya bölün. Hazırladığınız karışımdan yufkaların geniş kısmına eşit oranda ekleyerek kalın bir sigara böreği sarın. Ayçiçek yağını tavada ısıtıp börekleri kızartın. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.