Kahveli bisküvi tarifi

Malzemeler:

125 gr tereyağı

1 yumurta

100 gr esmer şeker

2 çorba kaşığı

granül kahve

1 çorba kaşığı sıcak su

185 gr un

75 gr hazır kek unu

Üzeri için:

25 soyulmuş yarım ceviz

1 çorba kaşığı pudra şeker

1 paket bitter (80 gr) çikolata



Hazırlanışı:

Oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağını mikserle çırpın. Şeker ve yumurtayı ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edin. Kahveyi 1 çorba kaşığı sıcak suda eritin ve yumurtalı karışıma ekleyip tekrar karıştırın. Unları eleyip karışıma ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar yoğurun. Hamura top şekli verip folyoya sarın ve buzdolabında 1 saat bekletin. Yarım santim kalınlığında bütün bir hamur açın. Bisküvi kalıplarıyla kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yarımşar ceviz yerleştirerek hafifçe bastırın. 200 dere- ceye ayarlı fırında pişirin. Fırından alıp ızgara tel üzerinde soğumaya bırakın. Bitter çikolatayı benmari usülü eritin. Pudra şekerini tel bir süzgece alıp bisküvilerin üzerine eleyerek serpiştirin. Bisküvilerin yarısını teker teker çikolataya batırıp tel ızgara üzerine alın. Kalan bisküvilere de aynı işlemi uygulayın.