Kakaolu ıslak kurabiye
6 kişilik
-
Malzemeler
25 gr kakao
1 yumurta
125 gr tereyağı (oda ısısında)
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı ayçiçeği yağı
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2.53 su bardağı un
Şerbet için
3 çay bardağı toz şeker
3 çay bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Üzeri için
İnce çekilmiş Antep fıstığı
Hazırlanışı:
Şerbet için su ve şekeri tencereye alıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan birkaç dakika sonra limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Oda ısısına geldiğinde buzdolabına alarak 1 saat bekletin. Fırını 200 dereceye ayarlayın. Tereyağı, şeker ve vanilyayı mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurta, ayçiçeği yağı, kakao, un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Hamurdan parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Fırında kurabiyelerin üzeri çatlayıncaya kadar pişirin. Sıcak kurabiyeleri soğuk şerbete batırıp servis tabağına dizin. 1 gece buzdolabında dinlendirin. Üzerine toz fıstık serpiştirip servis yapın.