Kakaolu ıslak kurabiye

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6 kişilik -

Malzemeler

25 gr kakao

1 yumurta

125 gr tereyağı (oda ısısında)

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2.53 su bardağı un

Şerbet için

3 çay bardağı toz şeker

3 çay bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için

İnce çekilmiş Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Şerbet için su ve şekeri tencereye alıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan birkaç dakika sonra limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Oda ısısına geldiğinde buzdolabına alarak 1 saat bekletin. Fırını 200 dereceye ayarlayın. Tereyağı, şeker ve vanilyayı mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurta, ayçiçeği yağı, kakao, un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Hamurdan parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Fırında kurabiyelerin üzeri çatlayıncaya kadar pişirin. Sıcak kurabiyeleri soğuk şerbete batırıp servis tabağına dizin. 1 gece buzdolabında dinlendirin. Üzerine toz fıstık serpiştirip servis yapın.