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Malzemeler:

125 g tereyağı

¾ su bardağı toz şeker

1 yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

1.5 su bardağı un + 2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı kakao

2~3 damla kırmızı gıda boyası



Hazırlanışı:

Geniş bir karıştırma kabında tereyağı ve toz şekeri krema kıvamına gelinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurta, vanilya esansı, un ve mısır ununu ilave edip şeker tamamen eriyinceye kadar çırpmaya devam edin. Hamuru üç eşit parçaya ayırın. Bir tanesine kakao, bir tanesine kırmızı gıda boyası ilave edin. Kırmızı ve beyaz hamurlara birer yemek kaşığı un ilave edip tekrar yoğurun. Üç hamuru da streç filme sarıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Hamurları yağlı kağıt arasına alarak 5 mm inceliğinde açın. Açtığınız hamurlardan farklı boyutlardaki kalp şeklindeki kurabiye kalıpları ile büyük olanların ortası boş olacak şekilde parçalar kesin. Farklı renklerdeki küçük kalpleri büyük kalplerin içerisine yerleştirin. Renkli kalp kurabiyelerinizi yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.