Kalpli florentin tarifi

Malzemeler:

140 gr esmer şeker

100 gr bal

150 gr tereyağı

100 gr hindistan cevizi

150 gr file badem

300 gr kiraz şekerlemesi

6 yemek kaşığı pirinç unu

125 gr bitter çikolata

125 gr beyaz çikolata



Hazırlanışı:

Küçük tatlarla büyük mutluluklar yaşayın ve kalp şeklinde hazırlayacağınız florentinlerle sevginizi en tatlı şekilde sunun. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Şeker, tereyağı ve balı geniş bir tavaya alın. Kısık ateşte eriyinceye kadar bekletin. Tamamen eriyince hindistan cevizi, file badem, küçük doğradığınız kiraz şekerlemeleri ve pirinç ununu ekleyip karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip karışımı yayın ve 10-12 dakika pişirin. Fırında çıkartıp soğuyuncaya kadar bekletin. Çikolataları benmari usulü eritin. Soğuyan florentini ters çevirip yağlı kağıdı üzerinden alın ve yarısına bitter çikolata, diğer yarısına beyaz çikolatayı yayın. Çikolata katılaşınca kalp şekilli kurabiye kalıpları ile kesin. Servis yapın.