Kamıştan çekme
4-6 kişilik
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Malzemeler
1 kg un
5 adet yumurta
2 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı su
1 fincan zeytinyağı
250 gr sade yağ (tereyağı)
Hazırlanışı
Un, yumurta, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu
yoğurarak hamur elde edin. Hamuru
1-2 parçaya bölüp bezeleri hazırlayın.
Bezeleri nemli bezin altında 10-15
dakika dinlendirin. Nişastalı un dökerek
oklava ile incecik yufkalar açın. Açılan
yufkaya ceviz içi serpin. Kenarına kalın
bir oklava veya kamış koyun. Yufkayı
buna sarın. Her iki taraftan ortaya doğru
büzdürün ve oklava ya da kamışı çıkarın.
Her yufkaya aynı işlemi yapın. Yağlanmış
tepsiye dizin. Üzerine eritilmiş sadeyağı
gezdirin. Isıtılmış orta hararetli fırında
pembeleşinceye kadar pişirin. Şurubu
hazırlayın. Tatlı fırından çıkınca üzerine
soğuk şerbet dökün.