Kamıştan çekme

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4-6 kişilik -

Malzemeler

1 kg un

5 adet yumurta

2 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su

1 fincan zeytinyağı

250 gr sade yağ (tereyağı)



Hazırlanışı

Un, yumurta, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yoğurarak hamur elde edin. Hamuru 1-2 parçaya bölüp bezeleri hazırlayın. Bezeleri nemli bezin altında 10-15 dakika dinlendirin. Nişastalı un dökerek oklava ile incecik yufkalar açın. Açılan yufkaya ceviz içi serpin. Kenarına kalın bir oklava veya kamış koyun. Yufkayı buna sarın. Her iki taraftan ortaya doğru büzdürün ve oklava ya da kamışı çıkarın. Her yufkaya aynı işlemi yapın. Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerine eritilmiş sadeyağı gezdirin. Isıtılmış orta hararetli fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Şurubu hazırlayın. Tatlı fırından çıkınca üzerine soğuk şerbet dökün.