Karamelli ve fındıklı tart

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

8 kişilik -

Malzemeler

Tart hamuru için:

245 gr un

3 yemek kaşığı toz badem

6 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

85 gr soğuk tereyağı

İç harcı için

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı krema

60 gr margarin

Yarım su bardağı bütün fındık içi

Yarım su bardağı toz şeker



Hazırlanışı:

Fırını önceden 190 derecede ısıtın. Un, badem, şeker ve tuzu karıştırın. Küp şeklinde kesilmiş tereyağını ekleyip ekmek kırıntısı görünümünde olana kadar karıştırmaya devam edin. Hızlı hareketlerle yoğurun. Tart kalıbını yağlayın ve hamuru kalıba elinizle hafifçe bastırarak yayın. Kenarlarda oluşacak fazlalıkları bıçakla kesin. Sıcak fırında 25 dakika pişirin ve fırından alıp ılınmaya bırakın. Karamel sos için, şekeri tavaya alın ve karıştırmadan yüksek ateşte erimesini sağlayın. Tamamen eridikten sonra margarini ekleyin ve hızlıca karıştın. Tamamen eridikten sonra ocaktan alın ve karıştırarak kremayı ekleyin. Karamel sosunu soğuması için ara sıra karıştırarak bekletin. Fındık krokan için, şekeri bir tavada eritin içine bütün fındıkları ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp yağlı kağıt üzerine yayın ve soğumasını bekleyin. İyice soğuduktan sonra krokanı gelişi güzel kırın. Tart hamurunun üzerine karamel sosunu yayın ve üzerine fındık krokan parçaları serpiştirin. 1 saat bekletip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.