Karışık otlu börek tarifi

Malzemeler:

800 g un

Tuz

Aldığı kadar su

İç harcı için

Radika

Yabani pırasa

Turp otu

Arapsaçı

1 çay bardağı lor peyniri

Tuz

Yağlamak için

250 g tereyağı



Hazırlanışı:

Hamuru için unu geniş bir yoğurma kabına alın. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip harmanlayın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edecek kadar su ilave ederek yoğurun. İç harcı için yıkayıp süzdüğünüz otları ince doğrayın ve bir kaseye alın. Lor peyniri ve tuzu ilave edip karıştırın. Hamuru hafif unlanmış tezgah üzerine alın. Bir oklava yardımıyla ince açın. Eritilmiş tereyağı ile yağlayın ve bir kenarına iç harcını yayıp rulo şeklinde sarın. Ruloyu içe doğru kıvırarak kol böreği şekli verin. Böreği yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Kalan tereyağını üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.