Karışık otlu börek tarifi
Malzemeler:
800 g un
Tuz
Aldığı kadar su
İç harcı için
Radika
Yabani pırasa
Turp otu
Arapsaçı
1 çay bardağı lor peyniri
Tuz
Yağlamak için
250 g tereyağı
Hazırlanışı:
Hamuru için unu geniş bir yoğurma kabına alın. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip harmanlayın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edecek kadar su ilave ederek yoğurun. İç harcı için yıkayıp süzdüğünüz otları ince doğrayın ve bir kaseye alın. Lor peyniri ve tuzu ilave edip karıştırın. Hamuru hafif unlanmış tezgah üzerine alın. Bir oklava yardımıyla ince açın. Eritilmiş tereyağı ile yağlayın ve bir kenarına iç harcını yayıp rulo şeklinde sarın. Ruloyu içe doğru kıvırarak kol böreği şekli verin. Böreği yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Kalan tereyağını üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.