Kavurmalı ay çöreği tarifi
Malzemeler:
2-3 haşlanmış patates
10 yemek kaşığı un
20 gr yaş maya
1 çay bardağı süt veya su
3 yumurta
100 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
İçi için:
300 gr kavurma
2-3 dal maydanoz
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
Susam
Hazırlanışı:
1- Haşlanmış patateslerin kabuğunu soyup ezerek püre haline getirin. Unu yoğurma kabına alıp ortasını havuz şeklinde açın. Mayayı ve ılık sütün yarısını ilave edip hamuru yoğurmaya başlayın.
2- Yumurta, tereyağı, püre haline getirdiğiniz patates, tuz, kalan süt veya suyu ekleyip hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp ılık bir yerde 15-20 dakika dinlenmeye bırakın. Mayalanan hamuru iki eşit parçaya ayırın.
3- İçi için kavurmayı bir tavada hafif ısıtıp, ince kıyılmış maydanozu ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Parçaları merdane ile 3-4 mm inceliğinde olacak şekilde açıp 10-12 cm ölçülerinde kareler kesin. Karenin bir köşegeni boyunca kavurmalı harçtan koyup sigara böreği gibi sararak ay şekli verin. Tepsiye dizip 15-20 dakika daha dinlendirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. 175 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Ilık servis yapın.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.