Kavurmalı ay çöreği tarifi

Malzemeler:

2-3 haşlanmış patates

10 yemek kaşığı un

20 gr yaş maya

1 çay bardağı süt veya su

3 yumurta

100 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

İçi için:

300 gr kavurma

2-3 dal maydanoz

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam



Hazırlanışı:

1- Haşlanmış patateslerin kabuğunu soyup ezerek püre haline getirin. Unu yoğurma kabına alıp ortasını havuz şeklinde açın. Mayayı ve ılık sütün yarısını ilave edip hamuru yoğurmaya başlayın.

2- Yumurta, tereyağı, püre haline getirdiğiniz patates, tuz, kalan süt veya suyu ekleyip hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp ılık bir yerde 15-20 dakika dinlenmeye bırakın. Mayalanan hamuru iki eşit parçaya ayırın.

3- İçi için kavurmayı bir tavada hafif ısıtıp, ince kıyılmış maydanozu ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Parçaları merdane ile 3-4 mm inceliğinde olacak şekilde açıp 10-12 cm ölçülerinde kareler kesin. Karenin bir köşegeni boyunca kavurmalı harçtan koyup sigara böreği gibi sararak ay şekli verin. Tepsiye dizip 15-20 dakika daha dinlendirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. 175 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Ilık servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.