Kekikli düğüm poğaça

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Misafirleriniz için...

6 kişilik -

Malzemeler

40 gr yaş maya

3 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık süt

1 yumurta

100 gr tereyağı (eritilmiş)

Tuz

5-6 dal taze kekik

Aldığı kadar un



Hazırlanışı

Maya, şeker ve sütü bir kapta maya eriyinceye kadar elinizle karıştırın. Üzerini örtüp oda ısısında 1 saat bekletin. Tereyağı, tuz, yumurta akı, taze kekik yaprakları ve unu ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurdan parçalar kopartıp şerit haline getirin ve düğüm atarak şekillendirin. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 10 dakika dinlendirip üzerine yumurta sarısı sürün ve 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.

