Kepekli tortilla pizza tarifi

Malzemeler:

4 kepekli tortilla ekmeği

Üzeri için

4 yemek kaşığı domates püresi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Fesleğen

7~8 yaprak ıspanak

1 su bardağı ricotta peyniri

1 su bardağı misket mozarella peyniri

Üzeri için

Değirmen karabiber



Hazırlanışı:

Kepekli tortilla ekmeklerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Domates püresi, zeytinyağı, tuz ve baharatları bir kasede karıştırıp tortilla ekmeklerinin üzerine sürün. İnce kıydığınız ıspanak, ricotta peyniri ve misket mozarella peynirini ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında tortilla ekmekleri kızarana kadar pişirin. Üzerine değirmen karabiber serpip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.