Kestane şekerli kurabiye

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Çay keyfiniz için...

8 kişilik -

Malzemeler:

6 yemek kaşığı tereyağı

1.5 su bardağı un

3 yemek kaşığı su

Pudra şekeri

Dolgusu için

Kestane şekeri



Hazırlanışı:

Eritilmiş tereyağı, elenmiş un ve suyu büyük bir cam kaseye alın. Karıştırıp yoğurun. Hamuru 25 küçük parçaya bölerek yuvarlayın. Hamur toplarının ortalarına parmağınızla bastırın ve oluşan boşluğa bütün kestane şekerlerini yerleştirin. Hamurun kenarlarını kestane şekerinin üzerine gelecek şekilde kapatın. Tüm parçaları bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. üzerlerini çatalla birkaç yerinden delin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra pudra şekeri serpip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.