Keten tohumlu kalp krakerler tarifi

Malzemeler:

2 yumurta sarısı

450 gr tam buğday unu

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı tuz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı kepek

2 çorba kaşığı susam

2 çorba kaşığı keten tohumu



Hazırlanışı:

Maya, tuz ve suyu karıştırın. Maya iyice eriyene kadar bekletin. Susam ve keten tohumu dışında diğer tüm malzemeyi ekleyin ve elinizle iyice karıştırın. Yağlanmış bir kaseye alın. Üzerini örtün ve hacmi iki katına çıkana kadar yaklaşık 30 dakika boyunca kabarması için bekletin. Bir fırın tepsisini yağlayın. Hamura bastırarak kabarıklığını azaltın ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bunları ellerinizin arasında yuvarlayarak fırın tepsinizin boyuna uygun ince çubuklar yapın. Bu çubukların uçlarını birleştirerek kalp şekli verin ve birbirlerine değmeyecek şekilde tepsiye dizin. Üstlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve susam, keten tohumu serpin. Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında 20-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra hava geçirmez bir kavanozda saklayabilirsiniz.