Keten tohumlu ve çekirdekli ekmek

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Malzemeler

320 ml ılık su

1 paket (10 gr) instant maya

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

225 gr un

155 gr tam buğday unu

1 tatlı kaşığı tuz

55 gr keten tohumu

55 gr ay çekirdeği içi

45 gr kabak çekirdeği içi





Hazırlanışı:

Un, tuz, şeker, keten tohumu ve mayayı yoğurma kabına alarak harmanlayın. Ilık suyu ekleyerek karıştırın ve 10 dakika yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur için gerekirse azar azar un ilavesi yapın. Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği içlerini ekleyip 3-5 dakika daha yoğurun. Hamuru hafif yağlanmış bir kaba aktarıp üzerini örtün ve 1.5-2 saat mayalanmaya bırakın. Baton ekmek/ kek kalıbını yağlayın. Hamuru unlanmış zeminde birkaç dakika yoğurup kalıbın içine yerleştirin. zerini streç film ile kapatın ve kabarıncaya kadar bekletin. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Hamurun üzerinden streç filmi kaldırıp fırında kızarıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkarıp tamamen soğuyuncaya kadar bekletin. Dilimleyip servis yapın.



